Bizim Toptan’dan 15 günde 5 yeni mağaza

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan, 15 günde açtığı 5 yeni mağazayla ülke genelinde 176 satış noktasına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bakkal ve marketlerden oluşan geleneksel kanaldaki müşterilerinin yanı sıra bireysel müşterilere ve "Ev dışı tüketim (EDT)" müşterilerine de hizmet veren, Türkiye’nin organize toptan marketi Bizim Toptan, 15 günde açtığı 5 yeni mağazayla ülke çapındaki yatırımlarını sürdürüyor.

Her koşulda "müşterisinin yanında olmayı" ilke edinen Bizim Toptan, açılışını yaptığı Muş, Bartın, Batman, Diyarbakır ve Konya Seydişehir mağazalarıyla ülke genelinde toplam 176 satış noktasına ulaştı. Bizim Toptan, dijital kanallardan verilen siparişlerin istenilen gün ve saatte mağazadan teslim alınmasını sağlayan "Tıkla Gel Al" dijital sipariş hizmetini yeni mağazalarında da kullanıma sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı çoklu kanal stratejisi, güçlü dijital altyapısı ve ürün tedarikinin sağladığı esnaf dostu iş modeli Seç Market ile toptan marketçilik alanında pazarı şekillendirdiklerini belirtti.

Balcı, şunları kaydetti:

"Tüm hizmetlerimizi yapay zekâ destekli dijital altyapımız ve her kanaldan sürekli olarak topladığımız geri bildirimlerden elde ettiğimiz iç görülerle geliştiriyoruz. Hizmetlerimizi Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için mağaza yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan da Ev Dışı Tüketim müşterilerimize doğrudan ulaşarak ayrıcalıklı hizmet sunan PROSAF satış ekibimiz, yoğun rekabetin yaşandığı bir pazarda müşterilerimize özel avantajlarla servis vererek, ürün tedarikini ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Müşterilerimiz farklı ihtiyaçları için birden fazla firmayla çalışmak yerine, tüm ihtiyaçlarını tek bir tedarikçiden karşılama fırsatına kavuşuyor. Güvenilir ve yüksek kalitede ürünlerimiz, geniş ürün ve hizmet yelpazemiz, uygun fiyatlarımızla müşterilerimizin ve ticaretin yanında olmaya, ülkemiz ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz."

