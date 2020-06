Biznet ve Securrent'ten siber güvenliğin aritmetiğini değiştirecek birleşme

Eczacıbaşı, Cyberwise'nin kendisi için ne anlama geldiğine de değinerek, "Siber güvenlik dünyamızın iki güzide kuruluşu Biznet ve Securrent'in bir araya gelerek Cyberwise markasını oluşturması, başka bir ifadeyle tek çatı altında bütünleşmesi çok geniş bir ürün, hizmet ve danışmanlık hizmetinin verilecek olması anlamında çok şey ifade ediyor. Geleceğin gittikçe artan dinamiğinde, siber güvenlik ortamının daha sağlıklı hale gelmesine katkı sunmak hedefiyle başlayan bütünleşmenin aynı hedefle devam edeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.

- Hedef 5 yılda yüzde 25 pazar payı

Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu da siber güvenlik sektöründe yıllardır konuşulan ve olması gereken birleşmenin ilk adımını atmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu gelişmeyi, birleşmeden çok bütünleşme sözcüğü çok daha iyi anlatıyor. Bizim bütünleşmemiz, artan ihtiyaçlar karşısından daha iyi ve daha geniş yelpazede hizmet sunabilmek amaçlıdır. Biznet ve Securrent de tam olarak, her noktada birbirlerinin hizmetlerini ve çözümlerini tamamladı. O yüzden bütünleşme, çok daha doğru bir ifadedir. Her gün hızla artan ve güçleşen siber güvenlik problemleri karşısında firmalar, güvenebilecekleri, geniş bir yelpazede hizmet alabilecekleri çözüm ortakları arayışındalar. İşte firmaların, müşterilerimizin her türlü siber güvenlik ihtiyaçlarını ister ürün ister hizmet isterse danışmanlık ya da yönetilen hizmetler olsun, tek adresten karşılayabilecekleri, her aşamada yanlarında olacak bir marka yarattık."