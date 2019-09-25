Black Ops 4 Operation Dark Divide isimli DLC paketini satışa sundu

Serinin fanları yeni gelecek olan Call of Duty oyunu için sabırsızlanırken, Activsion sürpriz bir hamleye imza attı. Yayıncı ekip geçtiğimiz yıl satışa sunulan Black Ops 4 için yeni bir içerik paketi yayınladı.

İlk etapta yalnızca PlayStation 4 için yayınlanan Black Ops 4 Operation Dark Divide, battle royale tarzında bir onanışa sahip. Süper kahramanlardan esinlenilen Black Ops 4 Operation Dark Divide’ta ilginç kostüm ve yeteneklere sahip süper askerleri kontrol etme şansına erişeceğiz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Modern Warfare 2019, 25 Ekim’de raflardaki yerini almış olacak.

Dilerseniz aşağıdan oyun için yayınlanan tanıtım videosuna buradan göz atabilirsiniz.



