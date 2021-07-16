Blackpink grubunun hikayesini anlatacak olan ‘Blackpink:The Movie’ filminin fragmanı yayınladı

Albümleri ve sahne şovlarıyla büyük bir hayaran kitlesine kavuşan Blackpink grubu, müzik sektörünün ardından sevenlerini mutlu edecek bir müjde verdi. 8 Ağustos 2016 tarihinde ‘Boombayah’ ve ‘Whistle’ isimli iki tekliyi içeren ‘Square One’ isimli mini albümüyle çıkış yapan Blackpink grubu sinema dünyasına da göz kırptı.

Blackpink: The Movie filmi, K-Pop grubunun dört üyesi olan Lise, Jennie, Rose ve Jisoo’nun dünya çapında üne kavuşma serüvenlerini anlatacak. Grubun kuruluşunun beşinci yılını konu alan film, önceki dönemlere ait performanslar ve röportajlardan da kesitler sunacak.

Su Yee Jung ve Oh Yoon-Dong’un yönetmen koltuğuna oturacak olan film belgesel türünde olacak. ‘Blackpink:The Movie’ filminin vizyon tarihi ise 4 Ağustos 2021 olarak belirlendi.



