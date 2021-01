Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Grubun kuruluşunu yapan YG Entertainment, Rose’ın solo şarkısına dair çıkan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Ajans, Rose’nin 31 Ocak'ta Blackpink'in yaklaşan The Show konserinde ilk kez tek başına sahneye çıkacağını doğruladı. Ajans ayrıca Rose'nin şarkısının klibini çekmeyi tamamladığını ve son aşamalarda yüksek kaliteli bir yayın sağlamak için çok çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Rose’in solo şarkı çıkartacağının doğrulanmasından sonra grubun ‘Blink’ adıyla anılan hayran kitlesi sosyal medyayı hareketlendirdi. Grubun hayranlarından bazıları bu solo hareketi desteklerken bazıları ise grup içi çatırdamalara yol açabileceğini söyledi. Peki Blackpink üyeleri kimlerdir? Billboard Hot 100 müzik listesine Korece bir şarkıyla giren ilk K-pop kız grubu olma özelliğini taşıyan Blackpink hakkında merak edilenler...

ROSE KİMDİR?

Gerçek adı Park Chae Young olan Rose, 11 Şubat 1997 yılında Yeni Zelanda’da doğdu. Anne ve babası Koreli olan şarkıcının Park Alice adında bir ablası vardır. Avustralya'da Canterbury Girls Secondary College' de eğitim görmüştür. Kilise korolarında gitar çalmayı öğrenerek şarkı söylemeye ve performans göstermeye başladı. 15 yaşındaki Rose babasının tavsiyesiyle 2012 yılında Avustralya'da düzenlenen YG şeçmelerinde katıldı. 8000 kişi içinden birinci oldu. İki ay içinde sözleşme imzalayarak Güney Kore, Seul'e taşındı. Aynı yıl Rose' ye şarkıcı G-Dragon'un "One of a Kind" adlı mini albümünde olan "Without You" adlı şarkısında yer alma şansı verildi. Blackpink'in bir üyesine olana kadar ismi gizli tutuldu. 8 Ağustos 2016 yılında "Whistle" ve "Boombayah" şarkılarından oluşan "Square One" albümüyle grubun çıkışı gerçekleşti.