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Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

Seray Üstün Seray Üstün 25.01.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Ünlü K-Pop grubunda şoke eden ayrılık! Blackpink dağılıyor mu?

2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose ismindeki üyelerden oluşuyor. Dünyaca ünlü müzik grubundan sevenlerini heyecanlandıracak bir haber geldi. Blackpink’in üyesi Rose ilk kez solo şarkısıyla sahneye çıkacak.

Grubun kuruluşunu yapan YG Entertainment, Rose’ın solo şarkısına dair çıkan haberlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Ajans, Rose’nin 31 Ocak'ta Blackpink'in yaklaşan The Show konserinde ilk kez tek başına sahneye çıkacağını doğruladı. Ajans ayrıca Rose'nin şarkısının klibini çekmeyi tamamladığını ve son aşamalarda yüksek kaliteli bir yayın sağlamak için çok çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Rose’in solo şarkı çıkartacağının doğrulanmasından sonra grubun ‘Blink’ adıyla anılan hayran kitlesi sosyal medyayı hareketlendirdi. Grubun hayranlarından bazıları bu solo hareketi desteklerken bazıları ise grup içi çatırdamalara yol açabileceğini söyledi. Peki Blackpink üyeleri kimlerdir? Billboard Hot 100 müzik listesine Korece bir şarkıyla giren ilk K-pop kız grubu olma özelliğini taşıyan Blackpink hakkında merak edilenler...

ROSE KİMDİR?

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Gerçek adı Park Chae Young olan Rose, 11 Şubat 1997 yılında Yeni Zelanda’da doğdu. Anne ve babası Koreli olan şarkıcının Park Alice adında bir ablası vardır. Avustralya'da Canterbury Girls Secondary College' de eğitim görmüştür. Kilise korolarında gitar çalmayı öğrenerek şarkı söylemeye ve performans göstermeye başladı. 15 yaşındaki Rose babasının tavsiyesiyle 2012 yılında Avustralya'da düzenlenen YG şeçmelerinde katıldı. 8000 kişi içinden birinci oldu. İki ay içinde sözleşme imzalayarak Güney Kore, Seul'e taşındı. Aynı yıl Rose' ye şarkıcı G-Dragon'un "One of a Kind" adlı mini albümünde olan "Without You" adlı şarkısında yer alma şansı verildi. Blackpink'in bir üyesine olana kadar ismi gizli tutuldu. 8 Ağustos 2016 yılında "Whistle" ve "Boombayah" şarkılarından oluşan "Square One" albümüyle grubun çıkışı gerçekleşti.

JİSOO KİMDİR?

jisoo

Jisoo 3 Ocak 1995 tarihinde Güney Kore'nin Gyeonggi bölgesindeki Gunpo şehrinde doğdu. Seul Sahne Sanatları Lisesi'nde eğitim gördü. Blackpink’a dahil olmadan önce birçok klipte rol alan Jisoo, 1 Haziran 2016 yılında resmi olarak müzik grubunun bir üyesi olarak tanıtıldı.

JENNIE KİMDİR?

jennie

Jennie Kim daha çok bilinen sahne adıyla Jennie, YG Entertainment tarafından oluşturulan Güney Koreli grup Blackpink’in lider vokalisti ve ana rapçisidir. Gerçek adı Jennie Kim olan genç sanatçı 16 Ocak 1996'da Seul, Güney Kore'de doğdu. 9 yaşında ailesi onu yurt dışında eğitim alması için Yeni Zelanda ACG Parnell College'e gönderdi. 2006'da MBC belgeseli "English, Must Change To Survive"'da yer aldı. Jennie, 2010'da Güney Kore'ye döndü ve YG Entertainment elemelerinden geçti. Şirkette 5 yıl 11 ay stajyerlik yaptı. 2012 yılında Lee Hi'nin Special isimli şarkısına vokalist olarak katıldı. Ardından ise G-Dragon’unThat XX müzik videosunda rol aldı. 2016'da Blackpink grubunun lider vokali ve ana rapçisi olarak çıkış yaptı.

LİSA KİMDİR?

lisa

Gerçek adı Pranpriya Manoban olan ünlü yıldız, 27 Mart 1997 tarihinde Tayland’da doğdu. Çocukken ismi Lalisa olarak değiştirildi. 3 yaşındayken annesi ve üvey babası ile birlikte Bangkok'a taşındı. Tayland'daki Praphamontree II okulunda eğitim aldı. 5 yaşında dans etmeye ve orta okulda vokal eğitimine başladı. Lisa YG Tayland 2010 seçmelerinden geçen tek kişidir. 5 yıl 6 ay stajyerlik yaptı. 2016'da Black Pink grubunun üyesi olarak çıkışını gerçekleştirdi. YG Entertainment'de yer alan ilk yabancı stajyer ve idol olarak bilinir.

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