Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor

Hatırlanacağı üzere oyunun duyurusu hayli uzun bir süre önce gerçekleşmişti. Hatta aradan geçen zaman diliminde uzun bir oynanış videosu da sızdırılmıştı.

Geçtiğimiz gün yapımcı koltuğunda yer alan Bloober Team, Blair Witch oyunu için ilk resmi oynanış videosunu yayınladı.

Videoda da görüldüğü üzere oyun boyunca kasvetli bir hava bizleri bekliyor olacak. Yine savunmasız bir şekilde, iz sürerek ve saklanarak oyunu tamamlamaya çalışacağız.

Hikaye olarak 1996 yılında geçecek olan yapımda polis memuru Ellis’i kontrol edeceğiz. Black Hills ormanında bir gencin kaybolması sonucu rotamızı buraya kıracağız. Normal bir soruşturma olarak başlayan olaylar bizi içerisinden çıkılması güç bir korku olayına sürükleyecek.

Dipnot olarak hatırlatalım. 30 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak olan oyun şimdiden ön siparişe sunulmuş durumda. Üstelik oyunun ön sipariş fiyatı da 85 TL olarak belirlenmiş. Oyun PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Dilerseniz bu kısa videoya buradan göz atabilirsiniz.

