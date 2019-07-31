Mynet Trend

Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

İlk Blair Witch filmi 1999 yılında vizyona girmişti. O dönemde hayli ses getiren yapım, hatırı sayılır bir seyirci kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Son dönemde korku tarzı oyunların popüler olmasıyla birlikte, bu kült film de PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor.

Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor

Hatırlanacağı üzere oyunun duyurusu hayli uzun bir süre önce gerçekleşmişti. Hatta aradan geçen zaman diliminde uzun bir oynanış videosu da sızdırılmıştı.

Geçtiğimiz gün yapımcı koltuğunda yer alan Bloober Team, Blair Witch oyunu için ilk resmi oynanış videosunu yayınladı.
Videoda da görüldüğü üzere oyun boyunca kasvetli bir hava bizleri bekliyor olacak. Yine savunmasız bir şekilde, iz sürerek ve saklanarak oyunu tamamlamaya çalışacağız.

Hikaye olarak 1996 yılında geçecek olan yapımda polis memuru Ellis’i kontrol edeceğiz. Black Hills ormanında bir gencin kaybolması sonucu rotamızı buraya kıracağız. Normal bir soruşturma olarak başlayan olaylar bizi içerisinden çıkılması güç bir korku olayına sürükleyecek.

Dipnot olarak hatırlatalım. 30 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak olan oyun şimdiden ön siparişe sunulmuş durumda. Üstelik oyunun ön sipariş fiyatı da 85 TL olarak belirlenmiş. Oyun PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Dilerseniz bu kısa videoya buradan göz atabilirsiniz.

PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...Bu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...
iOS 13 Beta 5 yayınlandı! İşte gelen yeni özellikleriOS 13 Beta 5 yayınlandı! İşte gelen yeni özellikler
Apple'dan önemli hamle! 2020'de...Apple'dan önemli hamle! 2020'de...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pc blair watch

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme

'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nintendo’nun yüzü Switch ve oyunları ile gülüyor

'Switch' Nintendo'da yüzleri güldürüyor

MacBook Pro 16 inç nasıl olacak?

Büyük bir merakla bekleniyor! Eylül'de tanıtılacak

MediaTek Helio G90 ve G90T mobil işlemcilerini duyurdu

MediaTek'ten büyük sürpriz! İkisini birden duyurdu

Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 5 güncellemesini yayınladı

iOS 13 Beta 5 yayınlandı! İşte gelen yeni özellikler

Apple önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor

Apple'dan önemli hamle! 2020'de...

Xiaomi’nin 5G destekli yeni modeli ilk sertifikasını aldı

Xiaomi 5G destekli yeni modeli için gün sayıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.