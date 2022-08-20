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  4. BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (2)

BM Genel Sekreteri Guterres, Bakan Akar'la ortak basın toplantısında konuştu: (2)

20.08.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Rusya-Ukrayna savaşı) Şöyle bir umudum var. Barış, insanlık için en önemli unsurdur ve barışın dünyanın bu bölgesine de gelmesi umudunu taşıyorum" - "Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çok olağanüstü bir ruh içerisinde çalışma yürütülüyor"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, barışın insanlık için en önemli unsur olduğunu belirterek, barışın Rusya-Ukrayna arasında sağlanması umudunu da taşıdığını söyledi.

Guterres, Karadeniz'den tahıl ürünlerinin güvenli sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Tahıl anlaşmasının merkezinde "onlarca ticari geminin güvenli hareketini sağlayan" Müşterek Koordinasyon Merkezinin yer aldığını kaydeden Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezinde görev alanların, özverili ve profesyonel bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

Guterres, "650 bin tondan fazla tahıl ve diğer gıda ürünleri şimdiden dünya çapındaki pazarlara doğru yola çıktı." dedi.

Ukrayna, Rus, Türk ve BM ekiplerinin, Ukrayna limanlarından yola çıkan ya da oraya gitmek üzere Karadeniz'den geçen gemilerde ortak incelemeler yaptığı Marmara Denizi'nden yeni döndüğünü kaydeden Guterres, "Ne kadar dikkat çekici ve ilham verici bir operasyon." ifadesini kullandı.

- "Buğdayın geminin ambarını doldurmasını izlerken çok duygulandım"

Guterres, az önce, akut açlıktan muzdarip olanlara acilen ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağlamak için Afrika Boynuzu'na yelken açmayı bekleyen "Brave Commander" adlı gemiyi gördüğünü söyledi.

Dün Odessa Limanı'nda olduğunu ve bir gemiye buğday yüklenmesini gördüğünü kaydeden Guterres, "Buğdayın geminin ambarını doldurmasını izlerken çok duygulandım. Bu, dünyadaki pek çok insan için umut yüküydü. Ama unutmayalım ki burada İstanbul'da ve Odessa'da gördüklerimiz çözümün sadece daha görünür kısmıdır." dedi.

Guterres, bu girişimlerde yer alan herkesi tebrik etmek ve çalışmaların devam etmesi ricası için burada bulunduğunu belirterek, BM'nin tam taahhüdüne güvenebileceklerini söyledi.

- "Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çok olağanüstü bir ruh içerisinde çalışma yürütülüyor"

Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti izlenimlerine ve BM'nin tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkese ilişkin girişimlerinin olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Guterres, Dünya Gıda Programı (WFP) gemisini Afrika Boynuzu'na doğru giderken gördüğünde çok duygulandığını ve umutlandığını belirtti.

Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin önemine işaret ederek, bunun çok büyük ve insanlık için çok önemli bir çalışma olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Her zaman şuna inandık. Umut bizi kurtarabilir ve gördüğümüz şey de bu. Bende bu umut var. Şöyle bir umudum var. Barış, insanlık için en önemli unsurdur ve barışın dünyanın bu bölgesine de gelmesi umudunu taşıyorum." dedi.

BM içerisinde uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca barış için çalıştıklarını kaydeden Guterres, "Bu noktada Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çok olağanüstü bir ruh içerisinde çalışma yürütülüyor. Çünkü bu oldukça karmaşık süreç. Bu sürece baktığımız zaman neticede hepimiz barış istiyoruz." ifadesini kullandı.

Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezinde gördükleri olağanüstü gayretin, meyvelerini vermesini umduklarını söyledi.

- "Ambargo uygularsanız, bunu gıdaya ve gübreye uygulamayın dedim"

Rusya'nın gıda ürünleri ve gübre üzerindeki mevcut ambargoların kaldırılması için BM'nin çalışmalarının olup olmadığına ilişkin soruya da Guterres, "Bunu, çok açık bir şekilde söyledim. Ambargo uygularsanız, bunu gıdaya ve gübreye uygulamayın dedim." değerlendirmesini yaptı.

Guterres, özel sektörün önünde söz konusu ürünlerin sevkiyatı, finansmanı ve sigortalanmasıyla ilgili aşılması gereken birçok mesele olduğunu vurguladı.

Bu konuda da çalıştıklarına işaret eden Guterres, "Avrupa Birliği ve ABD ile bu engellerin ortadan kaldırılması ve bu sayede bizim aşırı derecede önemli olarak gördüğümüz özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki halklara gıda ve gübrenin ulaştırılmasının sağlanması için sıkı bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

(Bitti)

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