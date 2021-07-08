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BM tarafından yılbaşından bu yana İdlib'e 138 bin 800 ton gıda yardımı yapıldı

08.07.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM tarafından yılbaşından bu yana İdlib'e 138 bin 800 ton gıda yardımı yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere yılbaşından bu yana 138 bin 800 ton gıda malzemesi gönderildiği bildirildi.

BM yetkililerinden alınan bilgiye göre, BM tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nı kullanarak Suriye'deki sivillere insani yardım ulaştırıyor.

BM görevlilerince yükleme yapılan içerisinde un, şeker, nohut, yağ ve çeşitli kahvaltılık malzemenin yer aldığı 5 bin 555 tırdaki 138 bin 800 ton gıda malzemesi, yılbaşından bu yana İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tek nokta özelliğini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
idlib suriye Reyhanlı

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