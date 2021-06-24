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BMX Dünya Şampiyonası'nın tanıtımı Sakarya'da yapıldı

24.06.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 23-24 ve 30-31 Ekim'de düzenlenecek organizasyonun yanı sıra Dağ Bisikleti Maraton Serisi ve MTB Cup yarışlarına da ev sahipliği yapacak

Sakarya'da 23-24 ve 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek BMX Dünya Şampiyonası'nın tanıtımı yapıldı.

Adapazarı ilçesinde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen tanıtım öncesinde bisiklet tutkunlarının sosyal dinlenme alanı olarak hizmet verecek Bisiklet Mola Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesildiği programda, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı bisiklet simülasyon yarışı yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan lansmanda patenli ve bisikletli akrobasi gösterileri ile dans grubu katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Şampiyona ve diğer organizasyonlara ilişkin teknik bilgilerin ardından başlayan konuşmalarda Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, vatandaşlara çocuklarını, Sakarya'da geniş imkanlara sahip bisiklet sporuna yönlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ekrem Yüce ise Sakarya’nın festival, fuar, şampiyona ve farklı etkinliklerle gerçek bir bisiklet şehri olacağını söyledi.

Uluslararası bisiklet organizasyonlarıyla iş birliği içerisinde pek çok bisiklet projesi ürettiklerini anlatan Yüce, "Bisiklet sporunun kalbi 2021 yılında Sakarya’da atacak. Sizleri bu uzun soluklu ve heyecanlı etkinliklerde mutlaka görmek istiyoruz. Dünya kupasının, şampiyona yarışlarının, festivallerin, fuar organizasyonlarının hayırlı olmasını diliyorum. Burası benim evim ve tüm dünya benim misafirim." dedi.

Yüce, "Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi" ile Sakarya’dan başlayarak Karadeniz’e kıyısı olan Ukrayna, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan gibi şehirlere ulaşan güzergahlar hazırladıklarını bildirdi.

Küçükbakırcı da Sakarya'ya yapılan 69 kilometrelik bisiklet yolunun ekonomi anlamına geldiğini, bisiklete yatırım yapan ülkelerin mutlaka kazanacağını vurgulayarak, "Eğer buraya veledrom yapılırsa, 36 tane olimpiyat madalyasının olduğu bir branşta, ben de eski bisikletçi olarak derim ki, olimpiyatlarda 6 madalyayı Türkiye'ye getiririz." şeklinde konuştu.

Dünya Bisiklet Birliği Temsilcisi Ferhad Aliyev, her zaman Türkiye'de organize edilecek yarışlara destek vereceklerini vurguladı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, ilçe belediye başkanları, Türkiye Bisiklet Federasyonu üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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