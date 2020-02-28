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Boateng neden oynamadı? Sergen Yalçın açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.02.2020 23:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Boateng neden oynamadı? Sergen Yalçın açıkladı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM DURUŞ SERGİLEDİ"

Takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Yalçın, "Oyuncuları tebrik ederim, iyi mücadele oldu. Güçlü bir oyunumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Bütün maçlarda oyunun kontrolü bizde. Geriye düştük, Alanyaspor gibi bir deplasmanda maçı çevirmek kolay değil. Gücümüzle çevirdik, oyuncularım karakterli duruş sergiledi." dedi.

BOATENG NEDEN OYNAMADI?

Tyler Boyd tercihinin sebebini anlatan Sergen Yalçın, "Son hamleyi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz. Kevin Prince Boateng'in sakatlığı var, o yüzden oynatmadık. Adem Ljajic de hastalığı nedeniyle çok fazla idman kaçırdı. Tyler Boyd'u tercih ettim çünkü atletik bir oyuncu. Kaybetseydik eleştirilirdik." ifadelerini kullandı.

"HAK EDEREK MAÇ KAZANIYORUZ"

Karşılaşmayı hak ederek kazandıklarına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Oyuncular verdiğimiz görevleri uygularsa, oynadıkları bölge problem olmaz. Savunmada bugün çok fazla hata yaptığımızı düşünmüyorum. Oynayarak ve hak ederek maç kazanıyoruz. Tesadüf kazanmıyoruz. Oyuncularımız çok istekli, camianın istediği gibi oynuyoruz." diye konuştu.

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