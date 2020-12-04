Boateng, Serie B tercihini açıkladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş forması giyen Kevin Prince Boateng, takımı Monza'nın yaptığı röportajda kariyeri üzerine konuştu.

33 yaşındaki oyuncu açıklamasında, başkan Galliani sayesinde Monza'ya transfer olduğunu belirtti.

"GALLIANI İKNA ETTİ"

Boateng İtalya'ya geri dönüşü için; "Monza'ya geldim çünkü Galliani beni her gün arıyordu. Beni gelmeye ikna etti. Serie B kimse için kolay değil, Monza'ya karşı herkes kariyerinin maçını oynuyor." açıklamasında bulundu.

Boateng, bu sezon Monza formasıyla 8 lig maçına çıktı. 33 yaşındaki Ganalı, takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

