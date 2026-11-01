Bodo Glimt - Lille Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Bodo Glimt Salı 23:00 Lille

Bodo Glimt, Lille ile 3 Kasım 2026 saat 23:00'te Aspmyra'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bodo Glimt, Lille'i ağırlayarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takımın da teknik kapasitesi göz önüne alındığında kalan maçlar açısından büyük bir öneme sahip.

Lig Durumu Lille 2. Fransa Ligue 1 O 9 G 5 B 3 M 1 P 18 12 Attığı Gol 6 Yediği Gol +6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Lille 12 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı L Lille Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 5 – 3

Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 10 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi.

Lille (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 10 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Bodo Glimt tüm kulvarlar Bodo Glimt 3-2 Viking Norveç Eliteserien G

Bodo Glimt 0-1 Valerenga Norveç Eliteserien M

Napoli 4-3 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi M

Ham Kam 0-2 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G

Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi G Lille G B B G M tüm kulvarlar Lille 1-0 Lens Fransa Ligue 1 G

Monaco 1-1 Lille Fransa Ligue 1 B

Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi M

Lille 1-1 Stade Brest 29 Fransa Ligue 1 B

Arsenal 3-0 Lille Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Bodo Glimt, ulusal ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyete sahipken, Lille son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geldi. Özellikle Bodo Glimt, ev sahibi olmanın avantajıyla daha hırslı bir performans sergilemeye çalışacak.

Eksik Oyuncular Bodo Glimt 4 eksik Julian Lund Hakon Evjen August Mikkelsen Isak Sjong Lille 4 eksik Ethan Mbappe Hamza Igamane Tiago Santos Ayase Ueda

Bodo Glimt kadrosunda Julian Lund (Sakat), Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat) ve Isak Sjong (Sakat) yer almıyor.

Lille kadrosunda Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı), Tiago Santos (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Ayase Ueda (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Olivier Giroud Lille 3 Gol 2 Asist Dilane Bakwa Lille 2 Gol 1 Asist Tiago Santos Lille 2 Gol 0 Asist Ethan Mbappe Lille 2 Gol 0 Asist

Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Olivier Giroud.