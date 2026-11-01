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Bodo Glimt - Lille Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Bodo Glimt, Lille ile 3 Kasım 2026'da yoğun ve rekabetçi bir mücadelenin içine girecek. İki takımın son maçlardaki performansları, karşılaşmanın zorluğunu artırıyor.

Bodo Glimt - Lille Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Bodo Glimt
Salı 23:00
03.11.2026
Lille
Stadyum: Aspmyra Yayın: tabii Spor

Bodo Glimt, Lille ile 3 Kasım 2026 saat 23:00'te Aspmyra'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bodo Glimt, Lille'i ağırlayarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takımın da teknik kapasitesi göz önüne alındığında kalan maçlar açısından büyük bir öneme sahip.

Lig Durumu

Lille

2. Fransa Ligue 1
O
9
G
5
B
3
M
1
P
18
12
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Lille 12 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Lille Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
5 – 3

Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 10 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi.

Lille (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 10 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Bodo Glimt

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Bodo Glimt 3-2 Viking Norveç Eliteserien G
  • 24.10.2026 Bodo Glimt 0-1 Valerenga Norveç Eliteserien M
  • 20.10.2026 Napoli 4-3 Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Ham Kam 0-2 Bodo Glimt Norveç Eliteserien G
  • 14.10.2026 Bodo Glimt 1-0 Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi G
Lille G B B G M

tüm kulvarlar

  • 30.10.2026 Lille 1-0 Lens Fransa Ligue 1 G
  • 25.10.2026 Monaco 1-1 Lille Fransa Ligue 1 B
  • 21.10.2026 Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi M
  • 17.10.2026 Lille 1-1 Stade Brest 29 Fransa Ligue 1 B
  • 13.10.2026 Arsenal 3-0 Lille Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Bodo Glimt, ulusal ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyete sahipken, Lille son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geldi. Özellikle Bodo Glimt, ev sahibi olmanın avantajıyla daha hırslı bir performans sergilemeye çalışacak.

Eksik Oyuncular

Bodo Glimt

4 eksik
Julian Lund Sakat
Hakon Evjen Sakat Diz Sakatlığı
August Mikkelsen Sakat Kasığından Sakat
Isak Sjong Sakat

Lille

4 eksik
Ethan Mbappe Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Hamza Igamane Sakat Diz Sakatlığı
Tiago Santos Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Ayase Ueda Sakat Ayağından Sakat

Bodo Glimt kadrosunda Julian Lund (Sakat), Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat) ve Isak Sjong (Sakat) yer almıyor.

Lille kadrosunda Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı), Tiago Santos (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Ayase Ueda (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Olivier Giroud Olivier Giroud Lille 3 Gol 2 Asist
Dilane Bakwa Dilane Bakwa Lille 2 Gol 1 Asist
Tiago Santos Tiago Santos Lille 2 Gol 0 Asist
Ethan Mbappe Ethan Mbappe Lille 2 Gol 0 Asist

Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Olivier Giroud.

Sıkça Sorulan Sorular
Bodo Glimt - Lille maçı ne zaman?

3 Kasım 2026

Bodo Glimt - Lille maçı saat kaçta?

23:00

Bodo Glimt - Lille maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Bodo Glimt - Lille maçında hangi oyuncular eksik?

Bodo Glimt'te Julian Lund, Hakon Evjen, August Mikkelsen, Isak Sjong; Lille'de ise Ethan Mbappe, Hamza Igamane, Tiago Santos, Ayase Ueda eksik.

Bodo Glimt ve Lille'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
lille Bodo/Glimt
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