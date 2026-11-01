Bodo Glimt - Lille Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Bodo Glimt, Lille ile 3 Kasım 2026 saat 23:00'te Aspmyra'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bodo Glimt, Lille'i ağırlayarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkıyor. Her iki takımın da teknik kapasitesi göz önüne alındığında kalan maçlar açısından büyük bir öneme sahip.
Bodo Glimt (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 10 gol yedi. (Norveç Eliteserien) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 6 gol yedi.
Lille (Şampiyonlar Ligi) son 3 maçta 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 10 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.
Bodo Glimt, ulusal ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyete sahipken, Lille son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geldi. Özellikle Bodo Glimt, ev sahibi olmanın avantajıyla daha hırslı bir performans sergilemeye çalışacak.
Bodo Glimt kadrosunda Julian Lund (Sakat), Hakon Evjen (Sakat - Diz Sakatlığı), August Mikkelsen (Sakat - Kasığından Sakat) ve Isak Sjong (Sakat) yer almıyor.
Lille kadrosunda Ethan Mbappe (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı), Tiago Santos (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Ayase Ueda (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.
Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Olivier Giroud.
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