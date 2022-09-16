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Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

16.09.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı

Bodrum açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botundan yapılan "dur" ihtarına uymayan düzensiz göçmenler ilerlemeyi sürdürdü.

Sahil Güvenlik ekibi aralarında yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen kişi ile 12 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekiplerin çevrede yaptığı araştırmada ise düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bottan düştüğü belirlenen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik botu ile karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheli gözaltına alındı.

Cansız bedenine ulaşılan düzensiz göçmenin cesedi ise Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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