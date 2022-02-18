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Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.02.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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