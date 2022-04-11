Bodrum açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında devriye yaparken bir lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Durdurulan ottaki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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