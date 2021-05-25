Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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