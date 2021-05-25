YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.05.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 27 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandıMuğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:44
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:23
Yatsı
21:56

Muğla Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.