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Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 63 göçmen yakalandı

04.12.2023 08:45 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı, 30 göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 63 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtardı.

Bodrum açıklarında Sahil Güvenliğin mobil radarı tarafından farklı zamanlarda iki düzensiz göçmen grubun lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Durdurulan iki lastik botta 63 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum sahil güvenlik

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