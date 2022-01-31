Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, ayrıca motoru arızalanan lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Kurtarılan ve yakalanan 37 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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