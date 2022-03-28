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Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı

28.03.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda üçü Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itilen 4 ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Toplam 106 düzensiz göçmenin bulunduğu hareket halindeki lastik botlar, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik botlardan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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