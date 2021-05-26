YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.05.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyorMuğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:24
Yatsı
21:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.