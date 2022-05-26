YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi

Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi

26.05.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında arızalanan yat, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan özel yat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.

Yalıçiftlik açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan yattan alınan yardım talebi üzerine bölgeye KEGM'in KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Yat yedeklenerek güvenli şekilde Bodrum Marina'ya çekildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
04:02
Sabah
05:43
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:24
Yatsı
21:58
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Tacize uğramamak için 36 yıl boyunca cinsiyetini gizledi

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.