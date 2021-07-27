Bodrum açıklarında deniz yatağı üzerinde 3 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, deniz yatağı üzerinde yurt dışına geçmeye çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında deniz yatağı üzerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler, 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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