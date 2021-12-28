Bodrum açıklarında lastik botlardaki 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki lastik botta farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgelere hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 56 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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