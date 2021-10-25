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Bodrum açıklarında lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı

25.10.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında lastik botta 16 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 16 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik botu durdurarak 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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