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Bodrum açıklarında lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı

13.04.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Lastik botla hareket halindeki 17 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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