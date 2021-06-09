YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum açıklarında lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.06.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarında lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Bodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildiBodrum'da hayatını kaybeden yapımcı Hasan Saltık'ın cenazesi İstanbul'a gönderildi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 10 Haziran Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

GÜNCELLEME - Kars'ta şarampole devrilen kamyonetteki bir astsubay şehit oldu, 3 sivil öldü, bir asker de yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Manisa'da Hint keneviri yetiştiren iki şüpheli fotokapanla tespit edildi

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Yeni Malatyaspor, sezona kadrosunu güçlendirerek girecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.