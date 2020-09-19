Bodrum açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kurtarıldı.

Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinde sığınmacıları taşıyan bir fiber teknenin battığı ve denizden sesler geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi sevk edildi.

Başlatılan arama kurtarma çalışmasında 18 sığınmacı kurtarıldı, 1 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan bir sığınmacı da kaldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sığınmacılardan alınan ifadeler doğrultusunda fiber teknede toplam 19 kişi olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışmalara son verildi.

