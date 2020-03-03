YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum Belediyesi 18 TEV bursiyerine destek oldu

Bodrum Belediyesi 18 TEV bursiyerine destek oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 03.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, Türk Eğitim Vakfı’nın "Bir Dünya Çiçek" projesine attığı imza ile yıl içerisinde 18 TEV bursiyerine eğitim desteği sağlandı.Tüm kutlamalara Türk Eğitim Vakfı’ndan “Bir Dünya Çiçek” gönderen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, daha çok gence yardım eli uzatılabilmesi için TEV ile yaptığı protokolü yeniledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, Türk Eğitim Vakfı’nın "Bir Dünya Çiçek" projesine attığı imza ile yıl içerisinde 18 TEV bursiyerine eğitim desteği sağlandı.
Tüm kutlamalara Türk Eğitim Vakfı’ndan “Bir Dünya Çiçek” gönderen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, daha çok gence yardım eli uzatılabilmesi için TEV ile yaptığı protokolü yeniledi. Aras, Türk Eğitim Vakfı Muğla Şubesi ile 2020 yılı için mutlu gün çiçekleri, mutlu gün kartları ve cenaze çelenkleri için protokol imzaladı.
Türk Eğitim Vakfı’nın çelenk ve mutlu gün bağışlarıyla pek çok gence umut olduğunu belirten Başkan Aras, Bodrum Belediyesi olarak bu seferberliğe katkı koymaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Aras, “Geçtiğimiz yıl çiçek gönderim tercihimizi Türk Eğitim Vakfı’na yönlendirerek 18 öğrencimize destek olduğumuzu öğrendik. Bu eğitim seferberliğine katkıda bulunmak ve farkındalığı artırmak için elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Aras, eğitime gönül vermiş herkesin daha çok gence yardım eli uzatabilmesi özel günlerde TEV ürünlerini kullanmaya davet etti.
TEV Muğla Şube Yürütme Kurulu Başkanı Ece Yıllıkçı Yeşilpınar da Bodrum Belediye Başkanı’na duyarlılığı nedeniyle teşekkür ederek “Başkanımızın yaptığı bu desteğin herkes için örnek teşkil etmesini umut ediyorum. Eğitimin öneminin günden güne arttığı bu günlerde sadece tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek bile ülkemizin geleceği için bir şey yapabiliriz. TEV Çelenkleri ve Bir Dünya Çiçek tercih eden bağışçılarımız, eğitim desteğine ihtiyaç duyan gençlerimizin umutlarını geleceğe taşıyacak’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:28
Öğle
13:24
İkindi
16:36
Akşam
19:09
Yatsı
20:24

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Başak Eczanesi
Merkez
Günizi Eczanesi
Merkez
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Melissa Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.