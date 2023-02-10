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Bodrum Belediyesi tarafından çadırlar ve prefabrik ev kuruldu

10.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan iki büyük depremin etkileri sürerken Bodrum halkının dayanışması sayesinde deprem bölgesine an itibariyle 105 yardım tırı gönderildi.

Bodrum Belediyesi tarafından çadırlar ve prefabrik ev kuruldu

Yardımlar aktif bir şekilde sürerken depremden kurtulan vatandaşların barınması için Bodrum Belediyesi tarafından çadırlar ve prefabrik ev kuruldu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerini merkeze alan büyük iki depremin ardından yaşanan afet sonrası ilk günden bu yana yardımseverler seferberlik ilan ederken bölgelere ulaşan tüm arama kurtarma ekipleri büyük bir güç birliğiyle enkaz kaldırma çalışmalarına katılıyor.

BARINMA İHTİYACI GİDERİLİYOR

El birliğiyle yaraların sarılmaya çalışıldığı afet bölgelerinde Bodrum’daki kurum ve kuruluşların destekleri ve Bodrum Belediyesi’nin yoğun çalışmalarıyla İskenderun-Arsuz arasındaki bölgede prefabrik evler ve çadırlar kurularak mağdur olan vatandaşların barınma ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. 400 metrekarelik prefabrik yapının kurulması için çalışmaları başlatan belediye ekipleri, tuvalet, duş başta olmak üzere her türlü ihtiyacın karşılanması için canla başla çalışıyor. Bodrum Belediyesi’ne ait sağlık ekibi bir taraftan çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan bölgeye sevk edilen seyyar revir ile alanlarda depremzedelerin tedavilerini yapacak. Mobil mutfaklarda da Bodrum’dan giden aşçılar yemek yaparak vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

OKUL KANTİNİNDE DEPREMZEDELERE HİZMET VERİYORLAR

Elbistan’da bulunan Bodrum Belediyesi ekibi, yetkililer ile iş birliği yaparak Elbistan Fen Lisesi kantinini gerekli ihtiyaç malzemelerini tedarik ederek hizmete açtı. Belediye personeli okul kantininden depremzede vatandaşlara çay ve atıştırmalıklar ikram ediyor.

“İHTİYAÇLARI SICAĞI SICAĞINA BELİRLİYORUZ”

Yemek dağıtımına ve çadır kurumuna bizzat katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, birlikte bu ağır ve karanlık günleri aşacaklarını ifade ederken, “Bölgede geçen süreçte vatandaşlarla iletişime geçerek onların ihtiyaçlarını sıcağı sıcağına görmek çok büyük önem taşıyor. Bu sıcak temaslarla en önemli ihtiyacın barınma, ısınma ve beslenme olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine depremzedelere çadır kent kurmaya başladık. Koordineli ve sistemli bir çalışma ile tespit edilen bölgede çadır ve prefabrik ev kurmaya devam edeceğiz” dedi.

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