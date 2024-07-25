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Bodrum'daki pahalılığa bir öneri de Özge Ulusoy'dan geldi! 'Kimseyi yurt dışına kaçırmayalım...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 07:58
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Son dönemde Bodrum'daki fiyatlar dillerden düşmüyor. Herkesin pahalı diye yakındığı Bodrum'a gidemeyenler rotasını ise Yunan adalarına çevirdiler. Günlerdir sosyal medyada Bodrum ve Yunan adaları kıyaslamaları yapılıyor ve adisyonlar paylaşılıyor. Bodrum'daki pahalılığa bir öneri de Özge Ulusoy'dan geldi.

MYNET-Tatil bölgelerindeki fiyatlar yükseldikçe yükseldi. Başta Bodrum ve Çeşme olmak üzere tatil yerlerindeki fiyatlar iyice kontrolden çıktı. Bazı ünlü isimler de Bodrum yerine tatil rotasını Yunanistan'a çevirdi.

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Günlerdir sosyal meydada Bodrum ve Yunan adaları kıyaslamaları yapılıyor ve adisyonlar paylaşılıyor. Yunanistan'ın daha uygun olduğunu söyeleyenler tatil için oranın tercih edilmesine vurgu yapıyorlar.

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PAHALILIĞA ÖNERİ GELDİ

Bodrum ve Yunan adaları kıyaslaması ünlü manken Özge Ulusoy'a da soruldu. Ulusoy henüz tatil yapmadığını belirterek 'herkes kendi ülkesinin topraklarında tatil yapmak istiyor. Bizim ülkemiz bir cennet. O yüzden kimseyi yurt dışına kaçırmayalım. Fiyatlarada orta yolda anlaşalım' açıklamasında bulundu.

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Özge Ulusoy
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