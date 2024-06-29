Bodrum'daki pahalılık ünlü isimleri de vurdu... Konserler tek tek iptal edildi! Sadece 8 bilet satıldı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’da yaz sezonunun başlaması ile birlikte pahalılık da gündeme gelmeye başladı. Bodrum’daki pahalılık haberleri ilçedeki iki kazanç kapısını da etkiledi.

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; bazı konserler bilet satılmadığı için iptal edildi. 500 kişilik gece kulüpleri de müşteri olmaması nedeniyle kapılarını kapatmaya başladı.

BİLETLER SATILAMADI

Dağıstanlı; geçenlerde 13 bin kişilik Antik Tiyatro’da konser vereceği haftalar öncesinden ilan edilen 4 popçunun bilet satışlarının rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre konserlerden biri 8, diğeri 12, öteki ikisi de 10’ar adet bilet satabildi.

Bu duruma organizatörler “Yüksek fiyatlar turisti kaçırdı. Bodrum diğer sezonlara göre bomboş. Kulüpler de kan ağlıyor” diyor.

'MÜŞTERİ YOK'

Geçen hafta Bodrum merkezdeki 450 kişilik bir gece kulübünün ‘müşteri yok’ diye erkenden kapattğı da söylentiler arasında. Bazı lüks oteller de personel çıkarmaya başlamış.