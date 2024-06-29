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  4. Ünlü komedyen Doğu Demirkol Saba Tümer'e konuk oldu! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı... Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı!

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Saba Tümer'e konuk oldu! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı... Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.06.2024 15:17
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Doğu Demirkol kahkahaları ile ünlü Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. Her hafta yayınlanan program bir anda yayından kaldırıldı. İzlerken yayını kesilenler neye uğradığını şaşırdı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol Saba Tümer'e konuk oldu! İzleyenler neye uğradığını şaşırdı... Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı!

Son dönemde Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca'yla yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü komedyen Doğu Demirkol, Saba Tümer'in her hafta YouTube'da yayınlanan 'Saba Tümer'le' programının konuğu oldu.

SABA 2

YAYINDAN KALDIRILDI

Heyecanla programı açıp izlemek isteyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Program yarıda kesilip yayından kaldırıldı...

DOĞU DEMİRKOL

Sadece Tümer'in Instagram hesabı üzerinden yayınladığı fragmanı kalan programın görüntülerine sosyal medyada yorum yağdı.

DOĞU 1

YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları; 'Video neden kaldırıldı?', 'İzlerken yarıda kesildi', 'Gece gece videonun kaldırılması normal mi?' gibi yorumlar yaptılar. Konuya dair Saba Tümer'den herhangi bir açıklama ise henüz gelmedi.

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Doğu Demirkol Saba Tümer
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