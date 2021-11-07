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Bodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları sona erdi

07.11.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Enduro Dağ Bisikleti yarışları sona erdi.

Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübünce (BODASK) düzenlenen organizasyonda yarışçılar, dün Çamlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan zorlu dağ parkurunda mücadele etti.

Aralarında yabancı bisikletlinin de yer aldığı 60'tan fazla profesyonel sporcunun katıldığı yarışların bugünkü bölümü ise bir otelde hazırlanan özel parkurda geçti.

"Urban Enduro" adı verilen etapta, otelin otoparkından start alan bisikletliler, otelin lobisinden geçip bahçesine çıktı. Odaların önündeki yolda ilerleyip merdivenlerden inip çıkan sporcular, havuzun da bulunduğu deniz manzaralı alanlardan geçti. Ağaçlar arasında da ilerleyen bisikletliler suni engellerin de bulunduğu zorlu parkurda farklı bir deneyim yaşadı.

İki günün sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye girenler belirlenerek madalyaları verildi.

Erkekler genel klasmanda Macar uyruklu Attila Gerely birinci, Emir Melik Peker ikinci, Orkan Ege Ürer de üçüncü oldu. Ada Ilgaz Öztortop'un birinci olduğu kadınlarda ise Sibel Öçal Berk ikinci Binnur Özyılmaz üçüncü oldu.

BODASK Başkanı Ali Sonay, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez otelde oluşturulan özel bir parkurda dağ bisikleti ile yarış yapıldığını söyledi.

Suni engellerin bulunduğu parkurda düzenledikleri "Urban Enduro" yarışını, dağda yapılanlara göre daha fazla seyircinin izleyebileceğini anlatan Sonay, "Bunu sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Hatta kış dönemlerinde dahi organize etmek istiyoruz. Turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlamak istiyoruz. "dedi.

Yarışa İstanbul'dan katılan Serhat Alagöz ise daha önce otelde böyle bir yarış görmediğini, merdivenlerin olduğu yerlerde zorlandıklarını belirtti.

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