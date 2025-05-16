Bodrum FK'nın ardından herhangi bir takımı çalıştırmamıştı... Volkan Demirel geri dönüyor! Süper Lig ekibiyle masaya oturdu, imzayı atıyor

Süper Lig'de Karagümrük, Hatayspor ve son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran ve halihazırda herhangi bir takımı çalıştırmayan Volkan Demirel için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

YENİ ADRESİ KOCAELİSPOR

Başarılı teknik adamın yeni sezonda, Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un başına geçeceği öne sürüldü.

İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışına başlayan Kocaelispor, yerli ve yabancı adaylarla temaslarını sürdürdüğü biliniyordu.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Kentin yerel kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; Geçtiğimiz günlerde İzmit’e gelen Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirildi ve karşılıklı olarak şartlar masaya yatırılarak anlaşma zemini arandı.