Bodrum FK takım otobüsüne taşlı saldırı

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçı öncesi Bodrum FK kafilesini taşıyan takım otobüsü, Çorum’da stadyuma giriş yaptığı sırada taşlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre, yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, konakladığı otelden ayrılarak maçın oynanacağı stadyuma hareket etti. Takım otobüsü, stadyuma giriş yaptığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin taşlı saldırısına uğradı.

Atılan taşlar nedeniyle otobüsün camları kırıldı. Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Olay sırasında futbolcular ve teknik heyet kısa süreli panik yaşadı. Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının ardından Bodrum FK kafilesi, güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

