Fenerbahçe'den tarihi hamle! Jorge Jesus için rekor bütçe

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için tarihi zirve yapılacak. Sarı-lacivertliler, bu ay sonu Lizbon'da bir araya geleceği dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a, Al Hilal'de kazandığı 15 milyon euronun da üzerinde, kariyerinin en yüksek maaş teklifini sunmaya hazırlanıyor.

PORTEKİZ BASINI SIZDIRDI!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi futbol dünyasını sarsacak dev bir teknik direktör hamlesi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim, futbol dünyasının en kariyerli isimlerinden Jorge Jesus’u takımın başına getirmek amacıyla bu ayın sonunda Lizbon’da tecrübeli hocayla masaya oturacak.

Portekiz basınından A Bola'nın manşete taşıdığı tarihi operasyonda, Fenerbahçe'nin Jesus'u ikna etmek için Al Hilal'de kazandığı 15 milyon euronun da üzerine çıkarak, tecrübeli teknik adama kariyerinin en yüksek maaş teklifini sunduğu öğrenildi.

KARİYERİNİN EN YÜKSEK MAAŞI: AL HİLAL'İN ÜZERİNDE RAKAM!

Haberde, Fenerbahçe’nin yaptığı teklifin Jorge Jesus için oldukça cazip olduğu vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin Jesus'a, daha önce çalıştırdığı Al Hilal kulübünde kazandığı 15 milyon euronun da üzerinde bir ücret teklif ettiği belirtildi.

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Portekizli teknik adam kariyerinin en yüksek maaşlı sözleşmesine imza atmış olacak.