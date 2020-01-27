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Bodrum iki tır dolusu yardım malzemesini Elazığ’a uğurladı

MUĞLA HABERLERİ  | 27.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Bodrum, Elazığ için tek yürek oldu.

Bodrum, Elazığ için tek yürek oldu. Bodrum Belediyesi’nin depremden etkilenen Elazığ ve Malatya için başlattığı insani yardım kampanyası Bodrum halkını seferber etti.
Bodrum Belediyesi’nin organizasyonuyla başlatılan yardım kampanyası için vatandaşlar seferber oldu. Deprem olduğu günden berri tüm şehre anonslar ve mesajlarla yardım isteyen Bodrum belediyesinin çağrısına vatandaşlar duyarsız kalmadı. Elazığ ve Malatya için 2 tır dolusu malzeme toplanarak yola çıktı. Duyarlı vatandaşlar tekerlekli sandalyeden katalitik sobalara, bebek mamalarından, kıyafetlere, battaniyelerden ayakkabılılara ve gıda malzemesine kadar birçok temiz ve kullanışlı ürünü deprem bölgesine ulaştırmak üzere zabıta noktalarına getirdi. kampanyaya inşaat, turizm firmaları ile esnaftan da katkı geldi.
Yapılan duyurularla hafta sonu boyunca Belediye’ye ulaştırılan yardım malzemeleri, Herodot Kültür Merkezi Kongre alanında Belediye personeli ve bazı vatandaşlar tarafından özenle ayrıştırılarak kolilendi. Yardım çalışmalarını yakından takip eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileyerek şunları söyledi: “Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle biz de bir yardım kampanyası başlattık. Sağ olsunlar Bodrum halkı bu konuda çok duyarlı. İki gündür zabıta noktalarımıza, deprem bölgesine ulaştırılması için gerçekten çok değerli malzemeler getirdiler. Biz de bunun için çalışma yapıyoruz. Gelen yardım paketleri tek tek ayrıştırıldı ve tasniflendikten sonra kolilendi. Tırlara yüklenen yardım kolileri Muğla’ya oradan da yapılacak koordine sonrası deprem bölgesine gidecek.”
6,8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Aras, “Bir an önce bu travmadan kurtulmamız gerekiyor” dedi.
Yaklaşık yarım tır dolusu malzeme bağışlayan Orsa Otel Market sahibi Semih Kılınçel de deprem bölgesine gidecek olan araçları uğurlayanlar arasındaydı. Duygusal anlar yaşayan Kılınçel, "36 yıldır Bodrum’dayım. Çok kazandık ama artık geri vermenin zamanı geldi. Güle güle kullansınlar." dedi. Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan kampanya sonrası hazırlanan 2 tır akşam saatlerinde Muğla’ya hareket etti.

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