YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinin üçüncüsü başladı

Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinin üçüncüsü başladı

03.07.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinin üçüncüsü başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde organize edilen etkinliğin açılış konseri "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları", İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

İtalyan ezgilerinin seslendirildiği konserde, piyanoda Hüseyin Kaya eşliğinde, tenor solistler Besnik Ademoğlu, Ali Murat Erengül, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Serkan Taylan ve Ayhan Uştuk sahne aldı. Sanatçıların sahne performansı beğeniyle izlendi. İzleyenler, konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Konserde sahne kurgusunu da yapan Hüseyin Kaya, gazetecilere, izleyenlerin kendilerini coşkulu ve sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Bodrum'da bulunmaktan keyif aldıklarını belirten Kaya, konsere gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Konser, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanan 3. Bodrum Kaleiçi Etkinliklerinde 9 Temmuz'da "Tango Tango" konseri gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran açıklama! Tarih verdiHeyecanlandıran açıklama! Tarih verdi
PARTNERTürkiye'yi yasa boğan ölüm! Yeşilçam'ın efsanesine böyle veda ettilerTürkiye'yi yasa boğan ölüm! Yeşilçam'ın efsanesine böyle veda ettiler
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiMuğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:43
Öğle
13:16
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:15

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cumartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Bursa kıyılarında müsilaj etkisini kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Gaziantep'te 34 yıllık esnaf, davullu zurnalı kutlamayla emekliye ayrıldı

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.