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Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

31.01.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum-Kaş arasında denizde kuvvetli fırtına bekleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesi arasında denizde yarın için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum ile Kaş arasında, denizde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 2 Şubat'ta gece saatlerinden itibaren etkisini yitireceği öngörülüyor.

Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı balıkçılar ve gemiciler başta olmak üzere bölgede bulunanların tedbirli olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
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