Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Bodrum-Kaş arasında denizlerde yarın fırtına beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Bodrum-Kaş arasında denizde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.
Ayrıca, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan rüzgar ıskalasına (Bofor) göre denizcilerin ve balıkçıların tedbirli olması gerekiyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz