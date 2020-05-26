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  4. Bodrum Kaymakamlığından "VIP araçlarla seyahat kısıtlamasının delindiği" iddiasına açıklama:

Bodrum Kaymakamlığından "VIP araçlarla seyahat kısıtlamasının delindiği" iddiasına açıklama:

MUĞLA HABERLERİ  | 26.05.2020 14:07 | Son Güncelleme

"İlçemize yasal olmayan yollarla gelinmesi söz konusu değildir. Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bodrum Belediye Başkanının münferit bir tespiti varsa bu ve benzeri durumları öncelikle Kaymakamlığımıza bildirmesi gerekirdi"

Bodrum Kaymakamlığı, ilçede seyahat kısıtlamasının VIP araçlarla delindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, "Bodrum Belediye Başkanının, İstanbul'dan Bodrum'a VIP araçlarla gidilerek kısıtlamanın bu şekilde delindiği yönündeki ifadelerinin" yer aldığı belirtildi.

İlçenin giriş ve çıkışlarında her gün ve sürekli, çok sayıda aracın kontrole tabi tutulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemize yasal olmayan yollarla gelinmesi söz konusu değildir. Açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bodrum Belediye Başkanının münferit bir tespiti varsa bu ve benzeri durumları öncelikle Kaymakamlığımıza bildirmesi gerekirdi. İlçemize yazıda ifade edildiği gibi organize şekilde yasal olmayan bir geliş söz konusu değildir. Yasal izinlerini alarak gelenler ise ilimizdeki birçok noktada kontrolden geçmektedir."

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Şehirler arası yasağa VIP araçlı çözüm" başlığıyla yayımlanan yazısında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile yaptığı görüşmeyi aktarmıştı. Yazıda Aras'ın, "VIP yolcu taşıma hizmeti veren bazı şirketlerin seyahat serbestliği için gereken izinleri aldıktan sonra İstanbul'dan aldıkları kişileri ilçeye taşıdığı" iddiasına yer verilmişti.

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