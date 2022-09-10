YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bodrum Loft, “Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller” listesine Türkiye’den giren tek otel oldu

Bodrum Loft, “Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller” listesine Türkiye’den giren tek otel oldu

10.09.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Times Luxx’ün “Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller” listesine Türkiye’den Bodrum Loft’un dışında Bali’den Nirjhara, Yunanistan’dan Cali Mykonos ve The Wild, Brezilya’dan Bom Jardim otellerine yer verildi

İSTANBUL (AA) - Bodrum Loft, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times’ın lüks magazin eki Luxx’ta hazırlanan “Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller” listesine Türkiye’den giren tek otel oldu.

Bodrum Loft'tan yapılan açıklamaya göre, “Kış başlamadan önce biraz güneşlenmek isteyenler için deniz kenarında beş yeni otel var” ifadeleriyle başlayan gazetenin haberinde Bodrum Loft hakkında,“Begonvil ve yaseminle bezenmiş bahçeleri, yöresel zeytin, sandal ağacı, defne ve narenciye ormanları ile ortak alanlarda dolaşırken hava mis gibi kokuyor” ifadeleri kullanıldı.

The Times Luxx’ün haberinde “Her birinin içi modern dekore edilmiş villalar, muhteşem bir körfezin ağaçlık eğiminin üzerinde taş duvarların üzerinden çıkıntı yapan ahşap güverteleri ile otantik bir Türk yapısı olarak göze çarpıyor” denildi.

Haberde Bodrum Loft hakkında, “Koyun üzerindeki tesiste bir sonsuzluk havuzunun yanı sıra, iki bar, bir açık hava spor salonu ve SPA, gösterişli bir Fransız pastanesi ve Nobu'nun hareketli bir çıkışı var. Daha aşağıda, Ege'nin ve uzak adaların sakin maviliğine bakan bir gün batımı için mükemmel bir yer sunan İtalyan restoranı Paper Moon yer alıyor” denildi.

The Times Luxx’ün “Deniz Kenarındaki Göz Alıcı Yeni Oteller” listesine Türkiye’den Bodrum Loft’un dışında Bali’den Nirjhara, Yunanistan’dan Cali Mykonos ve The Wild, Brezilya’dan Bom Jardim otellerine yer verildi.

Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından projelendirilen, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) bir yatırımı olarak Akfen Turizm tarafından işletilen Bodrum Loft, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunuluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masumiyet Müzesine 6 yeni eser eklendiMasumiyet Müzesine 6 yeni eser eklendi
İzmir'de kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaralayan kadın tahliye edildiİzmir'de kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaralayan kadın tahliye edildi
Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde oyun geliştirme yaz kampını ziyaret etti:Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde oyun geliştirme yaz kampını ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
akfen

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:32
Öğle
13:06
İkindi
16:41
Akşam
19:30
Yatsı
20:52
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ufak yalanlar başına büyük iş açabilir!

Ufak yalanlar başına büyük iş açabilir!

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.