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Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi

10.02.2021 20:50 | Son Güncelleme:
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Bodrum Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedasa Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Pedasa Kalesi civarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kazı yapıldığı ihbarını alan Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, bölgede inceleme yaptı.

İncelemede, mezar olduğu tahmin edilen alanda kaçak kazı yapıldığı belirlendi.

Kaçak kazı yapan kişi veya kişiler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, görevliler antik kentte kurtarma kazısı yaptı.

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