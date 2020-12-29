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Bodrum trafiğinde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 29.12.2020 19:15 | Son Güncelleme

Yeni yıla Muğla'nın Bodrum ilçesinde girmek isteyenler trafikte yoğunluk oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.

Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye başladı. Bodrum'da yazlığı olanlar, öğlen saatlerinden itibaren ilçe girişinde yoğunluğa neden oldu.

Bodrum'a gelen binlerce araç nedeniyle trafik, Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak ve Gündoğan gibi yazlıkçıların ikinci konutlarının yoğun olduğu yerlerde durma noktasına geldi.

Trafiğe zaman zaman müdahale eden polis ekiplerinin yoğunluğu azaltmaya çalıştığı gözlendi.

Öte yandan ilçe merkezi ve şehir girişinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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