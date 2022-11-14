Bodrum ve Fethiye'de güneşli hava etkili oldu

Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Bodrum'da, ilçe halkının yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahillerinde, hafta sonu olmasının da etkisiyle hareketlilik yaşandı.

Sahilde yürüyüş yapanların yanı sıra çok sayıda kişi çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Denizde yüzenlerden Şahan Şefkatlioğlu, "Su ağustostan daha güzel. Hava ve suyun uyumu muhteşem." dedi.

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığını 22 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesinde, özellikle Ölüdeniz sahilinde yoğunluk yaşandı.

Belcekız ile Kumburnu plajlarında bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları da güneşlendi.

