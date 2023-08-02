YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’a 2 gemide bin 960 turist geldi

Bodrum’a 2 gemide bin 960 turist geldi

02.08.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 2 ayrı yolcu gemisi, toplamda bin 960 turist getirdi.

Bodrum’a 2 gemide bin 960 turist geldi

Gözde turizm mekanlarından olan Bodrum’a yerli yabancı turist akını devam ediyor. Bahamalar bayraklı 277 metre boyundaki Resilient Lady, Rodos Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Limanı’na hareket edecek gemide çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam bin 468 yolcu ve bin 86 personel bulunuyor. İlçeye gelen diğer gemi ise Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore oldu. Sabah saatlerinde Çeşme Limanı’ndan Bodrum’a gelen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı, Çinli ve İngiliz olmak üzere toplam 492 yolcu ve 424 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Simi Limanı’na hareket edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yokMalatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok
Metruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyorMetruklar yıkılıyor vatandaşın yüzü gülüyor
Karabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıKarabük’te 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 3 Ağustos Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:06
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:20
Yatsı
21:48

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Perşembe

Akça eczanesi
Seydikemer
Ovacik eczanesi
Fethiye
Aybüke eczanesi
Fethiye
Övünç eczanesi
Bodrum
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Koycegiz
Sahil eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Kıvılcımlar saçarak ilerledi! Görenler inanamadı! O kadar sarhoştu ki...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Köpek balığı beslediler! Dengesini kaybedince...

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.