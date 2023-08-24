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Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi

24.08.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 2 yolcu gemisi ile toplamda 2 bin 231 yolcu geldi.

Bodrum’a 2 gemiyle 2 bin 231 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı 294 metre boyundaki Norwegian Jade, Yunanistan’ın Mikonos Adası’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İsrailli olmak üzere toplam 2 bin 159 yolcu, bin 20 personel bulunurken, geminin akşam saatlerinde Marmaris Limanı’na hareket edeceği belirtildi. Bodrum’a gelen diğer gemi ise Kuşadası Limanı’ndan gelen Emerald Azurra oldu. Bahamalar bayraklı 110 metre boyundaki Emerald Azurra’da ağırlıklı olarak İngiliz olmak üzere 72 yolcu ve 74 mürettebat bulunuyor. Bu geminin ise gece saatlerinde Rodos Limanı’na hareket edeceği öğrenildi.

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