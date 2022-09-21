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Bodrum'a "Costa Venezia" gemisiyle bin 502 yolcu geldi

21.09.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'a "Costa Venezia" gemisiyle bin 502 yolcu geldi

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum ilçesine bin 502 turist getirdi.

İzmir Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. 323 metrelik Costa Venezia'da ağırlıklı Alman, İspanyol, ve İtalyan bin 502 yolcu ve bin 13 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Bodrum turuna çıktı ve tarihi alanları gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

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