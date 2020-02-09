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Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.02.2020 21:06 | Son Güncelleme

Bodrum'a gelen lüks yata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirleyen "Dream" isimli motoryata 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

Yunanistan'dan gelen Malta bayraklı dev motoryat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. 106 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki motoryata, ikmal için tankerlerle akaryakıt getirildi. Yata, 8 tankerle 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı. "Dream"e 17 bin litre de motor yağı konuldu.

Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen motoryat, geçen yıllarda da birkaç kez yakıt almak için ilçeye gelmişti.

Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilen ve yolcu gemisi olarak kullanılan motoryatın, modernize edildikten sonra yeniden denize indirildiği kaydedildi.

"Dream" ikmalin ardından Atina'ya gitmek üzere hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
"Dream" Bodrum ikmal motor yat yakıt

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