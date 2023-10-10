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  4. Bodrum'a "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer ile 2 bin 446 yolcu geldi

Bodrum'a "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer ile 2 bin 446 yolcu geldi

10.10.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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"Emerald Azzurra" isimli lüks yat da limana yanaştırıldı.

Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade", Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı.

Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine geldi.

Gemide çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 446 yolcu ile 1022 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardında gemiden ayrılan turistler, sahil bandında yürüyüş yapıp, çarşıda alışveriş yaptı. "Norwegian Jade", akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edecek.

Bahamalar bayraklı "Emerald Azzurra" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da Kuşadası'ndan gelerek limana demirledi.

Bodrum'un ardından Rodos Adası'na gidecek yatta, 90 yolcu ve 79 personel bulunuyor.

Öte yandan Bodrum Limanı'na bu sezon 86 yolcu gemisiyle şu ana kadar 82 bin 39 yolcunun geldiği bildirildi.

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Muğla Bodrum Kruvaziyer

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